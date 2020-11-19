19 ноября 2020

Россиянку оштрафовали за мат в WhatsApp

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Мессенджеры. Екатеринбург, мессенджер, whatsapp
Суд наказал женщину за использование обсценной лексики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительницу Казани оштрафовали на тысячу рублей из-за мата в мессенджере WhatsApp. Женщина использовала ненормативную лексику в чате, где собственники одного из жилых комплексов Казани обсуждали переход от управляющей компании в товарищество собственников жилья.

«Жительница ЖК „Лиана“ доказывала свою позицию, ну и параллельно использовала изящную словесную конструкцию про некого Ленара. В чате мужчины не было, но одна из соседок беседу заскринила и отправила герою высказывания», — сообщает журнал Mash.

В итоге потерпевший Ленар подал на женщину в суд и выиграл дело. Жительницу ЖК «Лиана» оштрафовали на тысячу рублей.

Россияне все чаще получают реальные штрафы и наказания из-за высказываний в социальных сетях. Так, весной 2020 года в Уфе работница приюта обругала матом воспитанников и выложила это видео в соцсети. После этого она лишилась работы.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...