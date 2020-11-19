Россиянку оштрафовали за мат в WhatsApp

Жительницу Казани оштрафовали на тысячу рублей из-за мата в мессенджере WhatsApp. Женщина использовала ненормативную лексику в чате, где собственники одного из жилых комплексов Казани обсуждали переход от управляющей компании в товарищество собственников жилья.
«Жительница ЖК „Лиана“ доказывала свою позицию, ну и параллельно использовала изящную словесную конструкцию про некого Ленара. В чате мужчины не было, но одна из соседок беседу заскринила и отправила герою высказывания», — сообщает журнал Mash.
В итоге потерпевший Ленар подал на женщину в суд и выиграл дело. Жительницу ЖК «Лиана» оштрафовали на тысячу рублей.
Россияне все чаще получают реальные штрафы и наказания из-за высказываний в социальных сетях. Так, весной 2020 года в Уфе работница приюта обругала матом воспитанников и выложила это видео в соцсети. После этого она лишилась работы.
Подписывайтесь на URA.RU в