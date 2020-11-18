18 ноября 2020

В центре Тюмени из-за просадки асфальта перекрыли дорогу. Ремонт затянется

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробки в городе. Клипарт. Тюмень, пробки, поток автомобилей
Пятибалльную пробку в центре города спровоцировало перекрытие одной из полос Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В центре Тюмени из-за просадки асфальта перекрыли одну из полос на перекрестке улиц Первомайской и Ленина, ремонт полотна продлится до воскресенья. Об этом сообщает пресс-служба компании «Росводоканал Тюмень».

«При плановом мониторинге сетей была обнаружена просадка асфальтобетонного покрытия около колодца, расположенного на пересечении улиц Ленина и Первомайской. С целью предупреждения дальнейшего разрушения коммуникаций, территорию около поврежденного колодца огородили, движение по одной полосе временно ограничено», — рассказали в пресс-службе «Росводоканал Тюмень».

Причиной просадки стала коррозия и разрушение основания колодца, которому уже 42 года. В связи с ремонтом дорогу на перекрестке вновь откроют лишь 22 ноября.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», в настоящий момент сильные заторы образовались на улицах Ленина, Орджоникидзе и Профсоюзной. Ситуация оценивается в пять баллов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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