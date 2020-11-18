18 ноября 2020

Врачи назвали последствия дистанционного обучения в школах ЯНАО

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Монтаж камер, которые будут обеспечивать видеотрансляцию в ходе сдачи ЕГЭ. Екатеринбург, учебный класс, гимназия, учеба, стулья, школьный класс, карантин, каникулы, школа, школьная парта, covid-19, covid19
Перевод школьников Ямала на удаленку помог сдержать эпидемию коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Перевод школьников ЯНАО на дистанционный режим учебы помог значительно снизить заболеваемость коронавирусом в регионе. Об этом заявила глава ямальского управления Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко. Удаленка, по ее словам, снизила число заражений в семьях.

«Мы уже четвертую неделю на дистанте, мы видим — заболеваемость среди деток существенно снизилась. И то, что дети на дистанте, повлияло на заболеваемость в семейных очагах. У нас, например, за весь день 28 случаев заболевания среди детей — это 12% [от общего числа]. Пенсионеров — 23 случая, это тоже не более 10%», — рассказала Нечепуренко в эфире телеканала «Россия 24».

Дистанционный режим для ямальских школьников продлится до 1 декабря. По мнению Нечепуренко, сейчас эта мера является необходимой для округа. Как только детей перевели на учебу из дома, власти и санврачи заметили стабилизацию заболеваемости, отметила она.

Школьников ЯНАО отправили на дистанционное обучение с 9 ноября. Удаленно учиться обязаны дети из 6-11 классов. Школьники с 1 по 5 класс продолжают заниматься очно.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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