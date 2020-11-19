Коронавирус в Пермском крае стал распространяться значительно быстрее Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

К декабрю в Пермском крае будут выявлять по 400 и более новых случаев заражения коронавирусом. По прогнозу URA.RU, это произойдет, если сохранится текущий темп распространения инфекции, который за последнюю неделю значительно возрос.

В последние четыре дня среднее значение коэффициента распространения инфекции (Rt) увеличилось до 1,161. В предыдущие два месяца его среднее значение было на уровне 1,085. Это означает, что теперь каждые четыре дня ежесуточный прирост числа заболевших COVID-19 увеличивается на 16,1%, тогда как раньше увеличение происходило на 8,5%.

Еще 9 ноября ожидалось, что рубеж в 250 заражений в сутки Пермский край преодолеет лишь 22—24 ноября. На практике это произошло уже 18 ноября — 257 новых случаев за сутки. Также ожидалось, что к началу декабря в регионе будет выявляться по 300 новых случаев заражения. Сейчас же, если темп распространения инфекции не замедлится, то это произойдет уже 24—25 ноября, а 2—4 декабря цифра возрастет до 400 новых случаев заражения в сутки. Данный прогноз редакции в региональном оперштабе комментировать не стали.

19 ноября в Пермском крае было выявлено 272 новых случая заражения коронавирусом. Это антирекорд с начала пандемии. Всего в крае подтвержден 17 431 случай заболевания COVID-19. 813 человек в результате болезни скончались, 11 836 — выздоровели.