Ученики не успевают освоить даже базовые предметы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Профсоюз работников образования «Учитель» обратился в Минпросвещения РФ с предложением отменить ОГЭ для девятиклассников в этом году. Также они просят о сокращении учебного плана, чтобы привести систему образования в «работоспособное состояние» в период пандемии.

В обращении профсоюза сказало, что дистанционное образование приводит к ситуации «крайнего напряжения» учителей, родителей и учеников. «Министерство просвещения РФ и региональные министерства делают вид, что ничего не происходит и обучение во время эпидемии — это то же самое, что обычное обучение», — приводит текст «МБХ медиа».

Педагоги предлагают полностью отменить основной государственный экзамен (ОГЭ) для девятых классов, выпускную проверочную работу (ВПР) для четвероклассников, а также ЕГЭ для тех, кто не собирается поступать в вузы в этом году. «дистанционная форма обучения с нами надолго. Учителя это тоже стали понимать. Проведение ОГЭ и ВПР — это большая организационная работа, обучение процедуре тестирования. А сейчас дети не успевают освоить даже базовые вещи», — считает оргсекретарь профсоюза «Учитель» Ольга Мирясова. По ее словам, школа должна иметь возможность самостоятельно изменять учебный план, например, сокращать его, если это потребуется.

Учителя утверждают, что система образования оказалась совершенно не готова к массовому переходу школьников на дистанционное обучение. Они предупреждают, что эпидемия не позволит большинству учащихся освоить в нужном объеме образовательную программу. »«Очень тяжело проводить уроки в Zoom. И учителям тяжело, и детям тяжело. Это менее качественное образование. Мы физически не успеваем изучать школьную программу», — поделился учитель московской школы «Интеллектуал» и председатель профсоюза Александр Кондрашев.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что ЕГЭ и ОГЭ в 2021 году не будут переносить из-за распространения коронавируса. Проводить экзамен удаленно также не планируют, передает телеканал 360. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) уже опубликовал демоверсии ЕГЭ и ОГЭ, которые российские школьники будут сдавать в 2021 году.