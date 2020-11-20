«Единая Россия» проведет в Госдуму депутатов из всех регионов

«Единая Россия» дробит список ради депутатов от каждого региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В партии «Единая Россия» решили разделить список на выборах в Госдуму на 60 региональных групп. Таким образом каждый субъект РФ сможет получить своего представителя в Госдуме как по округу, так и по списку, считают в партии власти.

«Единая Россия» перед выборами в Госдуму 2021 года сейчас проводит консультации с депутатами и губернаторами. Как рассказал источник в партии «Ведомостям», если группы будут равными, это будет стимулировать внутреннюю конкуренцию, считает эксперт. Предполагается, что списки, состоящие из 60 региональных групп, будут обсуждать с депутатами, которые прошли по спискам в 2016 году. В обсуждении также примут участие губернаторы и секретари региональных отделений.

«Большинство региональных групп будет формироваться по схеме один субъект Федерации — одна группа. Такой принцип в регионах, где будет достаточное число избирателей для прохождения по спискам (около 500 000 человек), дает стимул отделению партии работать для получения дополнительного депутата в Госдуме по списку», — отмечает собеседник газеты. Такую же информацию изданию подтвердил замруководителя центрального исполкома (ЦИК) «Единой России» Дмитрий Миненко.

Ранее стало известно, что «Единая Россия» планирует увеличить с недели до 10-14 дней продолжительность весенних праймериз. Источник в партии сообщил URA.RU, что эта мера позволит сформировать большую базу сторонников, которые помогут кандидатам на выборах 2021 года.