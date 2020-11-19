Челябинский пенсионер после драки остался без глаза

Мужчине выдавили глаза в ходе драки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) мужчина в ходе ссоры полностью ослепил пенсионера. Подробности происшествия уточнили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«В сентябре 2018 года мужчина поссорился со своим знакомым, пенсионером, который являлся инвалидом по зрению из-за удаленного глазного яблока. Он умышленно с силой надавил потерпевшему в область глаз. В результате пенсионеру были причинены тупые травмы глазниц, что привело к удалению второго глазного яблока», — пояснили URA.RU в областной прокуратуре.

В прокуратуре добавили, что мужчины совместно распивали алкоголь, и гость допустил неосторожное высказывание в адрес супруги потерпевшего. Завязалась драка, в ходе которой преступник нанес травмы пенсионеру. К моменту оглашения приговора пострадавший скончался.

Мужчина был осужден по ч.1 ст. 111 УК РФ к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима 31 июля 2020 года. Он подал апелляцию, однако суд оставил приговор без изменений.