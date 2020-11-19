19 ноября 2020

Свердловский губернатор готовит указ об ограничениях по COVID

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Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в гимназии №104. Екатеринбург, куйвашев евгений, медицинская маска, защитная маска, маска на лицо
Областное правительство не планирует ужесточать ограничения и вводить жесткий карантин в регионе Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

23 или 24 ноября свердловский губернатор Евгений Куйвашев обновит указ об особом режиме в регионе. Документ может сохранить свой последний вариант, если в выходные на Среднем Урале не будет сильных вспышек заболеваний. Об этом сообщил замглавы регионального оперштаба, свердловский вице-губернатор Павел Креков.

«Новый указ будет в понедельник или вторник. Принципиально новых ограничений мы вводить не будем, если не будет вспышки в выходные», — уточнил заместителя главы регионального оперштаба.

На Среднем Урале уже третий день обновляется рекорд по новым заболевшим COVID-19 за сутки. 20 ноября в Свердловской области зарегистрировано 372 новых случая заражения коронавирусом. В первую волну COVID-19 рекордом по числу заболевших в сутки был зарегистрирован 3 июня — 357 человек. При этом областное правительство не планирует ужесточать ограничения и вводить жесткий карантин в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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