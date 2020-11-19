По фактам обвинений силовиков уже назначены несколько служебных проверок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница ХМАО Оксана Бахтеева обвинила сотрудников полиции Сургута в избиении и пытках своего сына Егора Новоторова, которого вместе с приятелями пьяным задержали в подъезде. По словам женщины, избиения начались в отделе полиции, а сын защищался и сломал нос оперативнику. Об этом URA.RU рассказала сама Бахтеева.

«Его избивали, шокером, прикладом били. Весь этаж был в крови. Он выскочил из кабинета, чтобы на камеру показаться, у него разбито лицо. Он ему в анальное отверстие — шокером. Представляете, как они их пытали?» — рассказывает женщина, чей сын сейчас находится в СИЗО.

Конфликт, после которого молодые люди оказались в полиции, начался в многоквартирном доме. По словам женщины, парни вышли в подъезд, где их встретил участковый. Он сделал замечание, что парни были в общественном месте в состоянии опьянения, завязалась потасовка. Прибывшие на подкрепление силовики скрутили дебоширов и отправили их в отдел полиции, где допросом Новоторова занялся оперативник. Он, по словам Бахтеевой, вместе с другими полицейскими, избил ее сына, а тот, обороняясь, сломал нос силовику. Женщина пожаловалась в прокуратуру на действия полицейских. В прокуратуре ХМАО подтвердили, что заявление поступило и проводится проверка.

В Сургут выезжала уполномоченный по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова и встретилась с Новоторовым. «Выглядит он бодро, у него под глазом синяк, рассеченная и зашитая бровь, факт наличия телесных повреждений есть, но во всех документах показано, что он оказывал сопротивление работникам полиции, находясь в нетрезвом состоянии. В беседе со мной он признал свою ошибку, сказал, что был не прав, но и полицейские применяли излишнюю физическую силу», — рассказала Стребкова.

По словам омбудсмена, глава полиции ХМАО Дамир Сатретдинов заверил ее, что по фактам предъявленных обвинений проведут проверку. С аналогичным заявлением выступил и следственный комитет ХМАО. В отношении молодого человека возбуждено дело по ч. 1 и 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении полицейского).