В курганском районе сократят десятки чиновников

В Шатровском районе на сокращении 30 чиновников сэкономят 5 млн рублей в год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

При объединении всех сельсоветов Шатровского района Курганской области в единый муниципальный округ будет сокращено 30 штатных единиц. Такие данные приводятся в пояснительной записке к законопроекту об образовании Шатровского муниципального округа, опубликованному на сайте Курганской областной думы.

«При создании администрации Шатровского муниципального округа предполагается сокращение 30 штатных единиц, с годовой экономией в сумме пять миллионов рублей», — говорится в документе. В частности, ожидается, что в результате объединения всех сельсоветов сократятся расходы на содержание органов местного самоуправления, а все деньги будут консолидированы, что позволит более оперативно решать вопросы участия в федеральных и областных программах и привлечения субсидий на условиях софинансирования.

Предполагается, что управлять Шатровским округом будут глава, администрация и дума. «Для обеспечения решения вопросов местного значения на сельских территориях предполагается создание отдела по работе с сельскими территориями», — уточняется в документе.

Власти муниципалитета подсчитали, что финансовые затраты областного бюджета на преобразование Шатровского района в округ превысят 1,1 млн рублей. Большая часть этой суммы — на организацию новых выборов депутатов окружной думы. Также необходимо выделить деньги на кадастровые работы по установлению границ вновь образованного муниципалитета.

Реформу по преобразованию районов в округа запустил в 2019 году губернатор Вадим Шумков. К настоящему времени в регионе сформированы Шумихинский и Макушинский округа, где в результате преобразований сократили около 50 ставок.