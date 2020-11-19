Челябинские власти готовят облавы во время корпоративов

В Челябинской области корпоративы пройдут в новом формате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Челябинские власти будут проводить проверки во время новогодних корпоративов, которые из-за коронавируса пройдут в новом формате. Об этом 20 ноября сообщил URA.RU вице-губернатор Сергей Сушков.

«20 ноября состоится совещание с представителями бизнеса, которым предоставят дополнительные разъяснения. Танцевальные программы и дискотеки были запрещены и ранее, речь пойдет о запрете работы заведений с 1 декабря после 23:00. Руководителей предупредят о проверках соблюдения распоряжения губернатора», — уточнил URA.RU Сушков.

Владельцы кафе и ресторанов заявляют, что ни разу не устраивали корпоративы без праздничной программы. Они ожидают, что челябинцы массово откажутся от банкетов.

«Честно говоря, ни разу не организовывал ничего подобного. Танцевать придется сидя, все конкурсы с участием гостей запрещены. Каждому заказчику мы сегодня объясним новый формат проведения мероприятия и вычтем сумму за программу», — уточнил челябинский ресторатор Александр Надеин.

«Конечно, это сильно бьет по бизнесу, — сообщил URA.RU гендиректор ТРК „Мегаполис“ Александр Одольский. — Но будем выполнять распоряжение губернатора. Мы ожидаем отмену заказов на корпоративы и новогоднюю ночь, которых в этом году и так гораздо меньше обычного».

Совладелец ресторана «Ной» Руслан Алмазов добавил, что готов перевести работу в режим приготовления заказов на вынос, доставку, кейтеринг и другие варианты. «Мы полностью исполняем все требования постановлений губернатора. Со своей стороны предпринимаем все меры защиты персонала и гостей», — отметил URA.RU Алмазов.