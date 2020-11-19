Вакцину поставили пока ограниченному кругу людей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков сообщил URA.RU, что ему известны три случая, когда привившиеся от коронавируса люди заболели COVID. Однако он не связал это с неэффективностью вакцины.

«Мне известно три. Первый — человек, который уже делал прививку, как выяснилось, будучи больным. Потому что он заболел на пятый день. Двое других заболели на одиннадцатый день», — перечислил Креков. Он уточнил, что срок выработки антител начинается от трех недель и в среднем составляет 43 дня. Он подчеркнул, что эффективность вакцины «Спутник», которую сейчас ставят в Свердловской области, по данным ученых составляет 95%, в то время как вакцина от обычного гриппа имеет эффективность 65%. Креков напомнил также, что сам поставил прививку и предложил наблюдать за его самочувствием

Ранее URA.RU сообщало, что медик поставил под сомнение эффективность вакцины «Спутник V» центра Гамалеи для прерывания пандемии до наступления лета 2021 года. Он объяснил это тем, что 1,5 месяца слишком большой срок для выработки антител, за этот период привитый может заболеть.