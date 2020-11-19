У жителей Курганской области выросли зарплаты

Курганские медики получили прибавку в зарплате 12% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Заработок курганцев за год вырос на 6%. Средняя зарплата по региону в 2020 году составила 32 040 рублей. Статистические данные опубликованы на сайте Свердловскстата.

Наибольший рост зарплат зафиксирован в здравоохранении. По сравнению с 2019 годом медики в этом году стали получать больше на 12%. Их зарплаты в среднем достигли 32 169 рублей.

Также есть прибавка в зарплате у тех сотрудников, которые трудятся в профессиональной, научной и технической сфере. Рост их заработка составил 10%, достигнув 30 577 рублей. В сфере обеспечения электрической энергией и газом сотрудникам подняли зарплату на 9% (до 33 914 рублей).

Наименьшими темпами прибавляется зарплата у сотрудников в сфере операций с недвижимостью. За год их доходы практически не выросли (22 449 рублей). Небольшой прирост (+2%) зафиксирован в финансовой и страховой деятельности (48 586 рублей). Самые маленькие зарплаты за 2020 год показала деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги — 20 719 рублей.