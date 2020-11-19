19 ноября 2020

У жителей Курганской области выросли зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , медсестра, медицина, медики, плазма крови
Курганские медики получили прибавку в зарплате 12% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Заработок курганцев за год вырос на 6%. Средняя зарплата по региону в 2020 году составила 32 040 рублей. Статистические данные опубликованы на сайте Свердловскстата.

Наибольший рост зарплат зафиксирован в здравоохранении. По сравнению с 2019 годом медики в этом году стали получать больше на 12%. Их зарплаты в среднем достигли 32 169 рублей.

Также есть прибавка в зарплате у тех сотрудников, которые трудятся в профессиональной, научной и технической сфере. Рост их заработка составил 10%, достигнув 30 577 рублей. В сфере обеспечения электрической энергией и газом сотрудникам подняли зарплату на 9% (до 33 914 рублей).

Наименьшими темпами прибавляется зарплата у сотрудников в сфере операций с недвижимостью. За год их доходы практически не выросли (22 449 рублей). Небольшой прирост (+2%) зафиксирован в финансовой и страховой деятельности (48 586 рублей). Самые маленькие зарплаты за 2020 год показала деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги — 20 719 рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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