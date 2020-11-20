20 ноября 2020

В Китае назвали возможного преемника Путина

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XIX съезд всероссийской политической партии
В Китае считают, что у Путина и Кадырова похожий стиль управления Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Китае возможным преемником Владимира Путина на посту президента России назвали нынешнего главу Чеченской республики Рамзана Кадырова. Об этом пишет китайский портал Sohu.

«После многих лет в политике он полностью согласен со стилем поведения Путина, а его собственный стиль очень похож на стиль Путина, а иногда даже [он] учится стилю Путина», — говорится в публикации китайского СМИ. Автор статьи называет Кадырова «новой политической звездой».

В тексте также вспоминается, что между Чечней и Россией были трудности, однако Путин решил эту проблему. Политик, по мнению автора статьи, превратил чеченцев в сильную команду и сплотил их с другими народами России.

Ранее Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора. Кадыров сообщил, что накануне президент позвонил ему, зачитал указ и поздравил его с этим событием, пожелав дальнейших успехов, пишет RNS.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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