Дмитрий Скриванов будет участвовать в выборах в Госдуму и заксобрание края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Государственной Думы от Пермского края Дмитрий Скриванов планирует переизбраться на новый срок и начал формировать предвыборный штаб. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией. Ожидается, что он опять попытается занять избирательный округ № 60 (Кунгурский).

«Скриванов собирает силы. Объявит о своей кампании в январе следующего года. Опять решил идти по „своему“ округу», — рассказал URA.RU инсайдер. Другой собеседник агентства, знакомый с ситуацией, пояснил, что Скриванов намерен участвовать в выборах не только в Госдуму, но и в заксобрание Пермского края.

Сообщается, что в этом году члены команды Скриванова активно собирали информацию в территории, чтобы в следующем году использовать ее в своих целях. Сам Скриванов в беседе с URA.RU пояснил, что окончательное решение по формированию штаба и участию в выборах не принято. «Впереди еще съезд партии „Единая Россия“, консультации с избирателями и сторонниками», — добавил он.

URA.RU рассказывало, что официально о желании принять участие в выборах депутатов Госдумы заявили только два человека: руководитель группы «Налоги и право» Геннадий Сандырев и депутат Госдумы от «Единой России» Игорь Сапко. Также ожидается, что конкуренцию Скриванову по округу № 60 составит советник губернатора Пермского края Роман Водянов.