Определился второй претендент в пермские депутаты Госдумы

Игорь Сапко не исключает своего участия в выборах в Госдуму-2021 Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Бывший глава Перми Игорь Сапко готов стать депутатом Госдумы еще на один срок. В беседе с корреспондентом URA.RU он заявил, что окончательное решение о его участии в выборах будет приниматься коллективно руководством партии «Единая Россия» и администрацией губернатора Пермского края. Ранее о своем желании стать депутатом публично заявлял только член регионального ОНФ Геннадий Сандырев.

«Решение участвовать или не участвовать принимаю не только я. Это будет общая позиция руководства партии „Единая Россия“ и руководства Пермского края», — рассказал URA.RU Сапко. Он уточнил, что сейчас сосредоточен на текущей работе в Госдуме и регионе и, например, в данный момент едет из пермской больницы, куда отвез 160 тортиков и сладких продуктовых наборов.

Сапко пояснил, что его возможный формат участия (по партийным спискам или одномандатному округу) в выборах в Госдуму будет определен в начале 2021 года. При этом в политтусовке региона последние две недели ходят слухи о том, что «Единая Россия» не включит Сапко в партийные списки. Поэтому он может принять участие в выборах по одномандатному округу № 58, который сейчас представляет тоже бывший мэр Перми Игорь Шубин.