Онищенко раскрыл, чем опасен жесткий карантин из-за коронавируса

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VI Международная конференция по ВИЧ-СПИДу в восточной Европе и Центральной Азии, третий день. Москва, онищенко геннадий, указательный палец
Геннадий Онищенко рассказал, что тотальный карантин опасен для жителей городов Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Закрывать города на жесткий карантин не нужно, потому что это не поможет справиться с распространением коронавируса из-за большого числа бессимптомных носителей. Об этом рассказал бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«[Закрытие города] ничего не дало бы», — цитирует РИА «Новости» Онищенко. По его словам, в городе слишком много бессимптомных носителей инфекции, которые будут заражать здоровых.

Онищенко посоветовал пользоваться практикой Китая по введению карантина. Там в начале эпидемии изолировали не город, а сегмент города. После этого проводилось массовое обследование всех находящихся в секторе. Так власти Китая смогли остановить распространение инфекции, уверен Онищенко.

Президент России Владимир Путин рассказал, что массового карантина в РФ вводить не планируют, передает RT. Он добавил, что будут приниматься точечные решения. Ранее Онищенко развеял миф о бесполезности масок против коронавируса, сообщает «Дни.ру». По его словам, соблюдать масочный режим нужно и больным, и здоровым. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в РФ не наблюдается резкого роста числа больных коронавирусом, передает агентство Nation News.

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