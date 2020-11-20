Врачи больницы сами подписали соглашение, в котором говорилось о снижении зарплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Врачи сысертской ЦРБ, которым сократили зарплату в три раза, сами на это согласились. Как сообщили в пресс-службе медучреждения, медперсонал лично подписал соглашение об изменении размера оплаты труда.

«Все сотрудники, готовые временно работать в инфекционном госпитале, были согласны на такие условия труда и подписали соответствующие документы. Всех уведомили, что при временном переводе работника на другую работу у того же работодателя сохранения средней заработной платы не будет», — сообщили в пресс-службе сысертской ЦРБ E1.RU. Медики с этим не согласны и уже написали коллективное обращение в Следственный комитет и прокуратуру. При этом, по данным регионального оперштаба, условия контракта выполняются в полном объеме.

URA.RU пыталось получить комментарий у главы областного минздрава и пресс-секретаря ведомства, однако связаться с ними не удалось. Мэр Сысерти Дмитрий Нисковских давать комментарий по этой теме отказался. Получить оперативный комментарий Следственного комитета не удалось. Также агентству пока не ответили в региональном оперштабе.

Ранее медики из сысертской районной больницы заявили о снижении зарплаты с 70 до 20 тысяч рублей после перепрофилирования под коронавирус. Медики узнали об этом не сразу — для допуска к работе от них потребовали подписать дополнительные соглашения к трудовому договору. Они поставили свои подписи, не читая документ, однако в нем было указано, что им снизят зарплату.