Девятиклассники ради шутки построили в компьютерной игре здание ФСБ и хотели его взорвать Фото: Александр Константинов © URA.RU

Трех девятиклассников из города Канск Красноярского края обвиняют в создании террористического сообщества и планах взорвать здание ФСБ, построенное в компьютерной игре Minecraft. Санкция статьи, которую вменяют школьникам, подразумевает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Следственный комитет в Красноярском крае обвиняет трех подростков по статьям об организации деятельности террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК) и участии в нем (ч. 2 ст. 205.4 УК) из-за листовок в поддержку анархиста Азата Мифтахова и планов взорвать построенное в компьютерной игре здание ФСБ», — передает издание Baza.

По данным издания, летом 2020 года двое 14-летних подростков расклеивали листовки в поддержку математика Азата Мифтахова. Он обвиняется в нападении на офис «Единой России», уточняет Life . Одну из листовок девятиклассники наклеили на здание местного УФСБ.

На следующий день силовики задержали школьников и их друга. С ними провели допрос и отобрали телефоны, после чего отпустили. Получив доступ к гаджетам, сотрудники ведомства выяснили, что девятиклассники построили в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ, чтобы потом его взорвать. На школьников завели уголовное дело по статье о прохождении обучения в целях совершения террористической деятельности (ст. 205.3 УК). По данным Baza, двое подозреваемых дали признательные показания, их отправили под домашний арест. Еще один вину не признал — он находится в СИЗО, передает «Национальная служба новостей».

На сайте Канского городского суда указано, что арестованный школьник вместе с друзьями изучал литературу, статьи и видеоматериалы по изготовлению взрывных устройств и взрывчатых веществ с целью совершения террористического акта. Статья, которую вменяют школьникам, предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, уточняют в суде.