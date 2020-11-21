В России расширили субсидии для бизнеса из-за коронавируса

Туроператоры смогут получить субсидию за вывоз туристов без привязке к дате объявления карантина в стране пребывания Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российским туроператорам возместят расходы по возврату туристов за период с 24 января по 30 марта 2020 года. Об этом говорится в новом постановлении правительства РФ.

В кабмине отметили, что из-за пандемии коронавируса туристическая отрасль оказалась в числе пострадавших, поэтому ее было решено поддержать в виде субсидий. «Но не все операторы, как показала практика, смогли ими воспользоваться. В правилах предоставления господдержки было условие, что субсидия предоставляется только тем участникам отрасли, которые вывозили туристов в течение двух недель после официального введения ограничений в стране пребывания», — говорится в сообщении на сайте правительства. На эти цели было выделено 3,5 миллиарда рублей.

На деле российские туроператоры начали возвращать туристов на родину раньше, согласно рекомендациям Роспотребнадзора. Чтобы эти компании получили финансовую поддержку, в правительстве решили скорректировать правила.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что для российских туристов практически каждый день открываются новые зарубежные направления, передает RT. В то же время отельеры Египта и Мальдив снизили цены на проживание для россиян на 20% и 40% соответственно по сравнению с прошлым годом, сообщает «Пятый канал».