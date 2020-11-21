На Москву надвигается циклон с сильным снегопадом

В столице выпадет 15-20% месячной нормы осадков к началу новой рабочей недели Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Москву накроет сильный снегопад, который принесет с собой циклон «Сара». Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что пик придется утро понедельника.

По словам метеоролога, в первую половину воскресенья в Москве будет пасмурная погода без существенных осадков. «Однако в разгар выходного скажется влияние теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном, из-за чего после 14-15 часов начнется снег, к вечеру усилится ветер и закружат метели, что ухудшит видимость», — цитирует Тишковца РИА «Новости». При этом температура воздуха в столице не опуститься ниже -2 градусов по Цельсию.

Согласно прогнозу центра «Фобос», циклон «Сара» ударит по Москве в ночь на понедельник. По словам Тишковца, в первый рабочий день недели видимость окажется меньше одного километра, что приведет к заторам на дорогах и перебоям в авиасообщении. Метеозависимые также ощутят на себе негативные последствия прихода «Сары», так как показания барометров снизятся до 740 миллиметров ртутного столба, отметил Тишковец. Он добавил, что выпадет 15-20% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова в столице составит до 10 сантиметров.

Ранее в Москве прошел ледяной дождь, что привело к нарушению работы транспортных систем, пишет «Ридус». Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что это случилось из-за изменения циркуляции воздуха над европейской частью России, передает RT.