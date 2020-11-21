Дочь Шойгу займет пост главы Федерации триатлона России. Она единственный кандидат

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Ксения Шойгу может стать президентом ФТР Фото: Instagram, ksenia_shoigu

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу Ксения стала единственным кандидатом на должность президента Федерации триатлона России (ФТР). Она может занять свой пост 5 декабря, когда пройдет отчетно-выборная конференция (ФТР).

«Главная моя задача — использовать опыт, полученный в организации спортивных мероприятий, для улучшения и развития триатлона на территории РФ», — говорится в заявке Ксении Шойгу на должность президента ФТР. Она добавила, что хочет занять эту должность, так как планирует популяризировать данный вид спорта. Кандидат, который получит упомянутую должность, будет занимать ее до 2024 года.

Пост президента ФТР ранее занимал Петр Иванов. Однако он отказался переизбираться, так как претендует на соответствующую должность во Всероссийской федерации легкой атлетики.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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