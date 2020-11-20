20 ноября 2020
19 ноября 2020

В пермском интернате для детей-инвалидов вспышка коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, скорая помощь, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
Коронавирус нашли у 22 детей с инвалидностью Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В доме-интернате в городе Кизел (Пермский край), где находятся дети с инвалидностью, обнаружены случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном минздраве.

«Специалисты краевого министерства здравоохранения совместно с минсоцразвития определяют маршрутизацию заболевших и контактных детей, оценивают проводимую терапию, совместно с Роспотребнадзором проводят санэпидмероприятия», — говорится в сообщении пермского минздрава. В интернате были обследованы все пациенты, отметили в ведомстве.

Среди обследуемых, 53 были признаны контактными, у 22 тест на коронавирус дал положительный результат. Для инфицированных был выделен отдельных блок и организована «красная зона». Троих детей пришлось госпитализировать.

Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что в Пермском крае и ряде других российских регионов ситуация с коронавирусом остается острой, пишет «Национальная служба новостей». В регионе были развернуты более 100 новых коек для пациентов с COVID-19, сообщает RT.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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