В пермском интернате для детей-инвалидов вспышка коронавируса

В доме-интернате в городе Кизел (Пермский край), где находятся дети с инвалидностью, обнаружены случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщили в региональном минздраве.
«Специалисты краевого министерства здравоохранения совместно с минсоцразвития определяют маршрутизацию заболевших и контактных детей, оценивают проводимую терапию, совместно с Роспотребнадзором проводят санэпидмероприятия», — говорится в сообщении пермского минздрава. В интернате были обследованы все пациенты, отметили в ведомстве.
Среди обследуемых, 53 были признаны контактными, у 22 тест на коронавирус дал положительный результат. Для инфицированных был выделен отдельных блок и организована «красная зона». Троих детей пришлось госпитализировать.
Ранее эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян заявил, что в Пермском крае и ряде других российских регионов ситуация с коронавирусом остается острой, пишет «Национальная служба новостей». В регионе были развернуты более 100 новых коек для пациентов с COVID-19, сообщает RT.
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