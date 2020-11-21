21 ноября 2020

На саммите G20 предложили ввести международные «коды здоровья». Онищенко увидел в них опасность

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Штаб Единой России. Москва, онищенко геннадий, портрет
Онищенко считает, что «коды здоровья» угрожают биологической безопасности страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 предложил ввести систему «кодов здоровья», основанную на результатов тестов на коронавирус. Однако бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы считает предложение Китая небезопасным.

«Это осуществимо, но здесь есть очень чувствительная область — биоданные о человеке. Получается, что мы, в общем-то, в международную базу данных выкладываем данные не просто о визите в какую-либо страну, там же еще будут биологические какие-то параметры заложены», — цитирует Онищенко РИА «Новости». Он отметил, что такая информация является важным компонентом биологической безопасности страны.

Механизм «кодов здоровья» действуют в Китае с весны. Система в соцсетях WeChat или в Alipay есть у каждого города, предает «Ридус». В коде собраны данные о местах пребывания человека, благодаря которым можно сделать вывод, насколько они безопасны с точки зрения эпидемиологической ситуации. Только «код здоровья» зеленого цвета дает возможность попасть на любое мероприятие.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...