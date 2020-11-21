Председатель КНР Си Цзиньпин на саммите G20 предложил ввести систему «кодов здоровья», основанную на результатов тестов на коронавирус. Однако бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы считает предложение Китая небезопасным.
«Это осуществимо, но здесь есть очень чувствительная область — биоданные о человеке. Получается, что мы, в общем-то, в международную базу данных выкладываем данные не просто о визите в какую-либо страну, там же еще будут биологические какие-то параметры заложены», — цитирует Онищенко РИА «Новости». Он отметил, что такая информация является важным компонентом биологической безопасности страны.
Механизм «кодов здоровья» действуют в Китае с весны. Система в соцсетях WeChat или в Alipay есть у каждого города, предает «Ридус». В коде собраны данные о местах пребывания человека, благодаря которым можно сделать вывод, насколько они безопасны с точки зрения эпидемиологической ситуации. Только «код здоровья» зеленого цвета дает возможность попасть на любое мероприятие.
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