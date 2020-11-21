Стала известна стоимость американской вакцины от коронавируса

Разрабатываемая в США вакцина компании Moderna будет стоить для других стран от 25 до 37 долларов (от 1900 до 2800 рублей). Об этом заявил глава компании Стефан Бансель.
«Это справедливая цена, учитывая то, во сколько системе здравоохранения обходится заболевание COVID-19, протекающее у больного в тяжелой форме. Для нас вопрос не в максимальной прибыли», — цитирует Банселя РИА «Новости».
Он отметил, что стоимость препарата будет варьироваться в зависимости от объема заказа. Moderna планирует произвести до конца года 20 миллионов доз вакцины. Она станет доступна Европе уже в этом году. По словам главы компании, переговоры с Брюсселем по поводу поставок вакцины близятся к завершению.
Ранее URA.RU сообщало, что стоимость российской вакцины от коронавируса не будет превышать 1 тысячу рублей за одну дозу. В будущем стоимость будет снижаться. В Федеральной антимонопольной службе отметили, что цена для россиян будет самой низкой.
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