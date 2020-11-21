Роскачество: старые смартфоны скоро перестанут работать

Покупка нового гаджета избавит от этих проблем Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С сентября 2021 года более 200 миллионов сайтов в интернете могут стать недоступны для владельцев устройств с Android 7.1.1 и более старыми версиями операционной системы. Все из-за того, что действие сертификата DST Root X3 в прошивке таких устройств подходит к концу, а главные компании по сертификации не смогли договориться о его продлении. Об этом сообщает старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

«Дело в том, что в сентябре 2021 заканчивается срок действия сертификата DST Root X3, который вел перекрестную подпись для сайтов с шифрованием. Этим с 2015 года занимались компании Let’s Encrypt и IdenTrust», — цитирует его агентство «Прайм».

На данный момент известно, что пострадать могут 12,9% от всех пользователей Android устройств в мире. Однако решить проблему можно, купив новый смартфон или перейдя на пользование браузером Firefox в мобильном телефоне. Но этим браузером смогут воспользоваться только пользователи Android, операционная система которых не ниже версии 5.0, рассказал эксперт.

Однако и покупка нового смартфона не гарантирует отсутствия проблем. Так, недавно компания Apple признала проблемы с экраном нового iPhone 12. Пользователи жалуются, что при яркости дисплея 90% и менее, на нем появляются оттенки зеленого цвета. Об этом сообщает агентство Nation News.