На выборах в Екатеринбурге чиновников подозревают в грязной игре

Власть подыгрывает двоим кандидатам Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Довыборы в думу Екатеринбурга

Наблюдатели заявляют об аномально высокой явке избирателей на досрочное голосование по довыборам в Екатеринбургскую гордуму. Как сообщил URA.RU председатель регионального отделения движения «Голос» в Свердловской области Александр Грезев, практически на всех участках для голосования явка составила более 1%.

На избирательном участке №1500 уровень досрочного голосования почти достиг 7%. Зафиксированы и случаи 10%-ной явки. «В связи с тем, что число досрочников превышает 1%, любой член комиссии или наблюдатель, согласно закону, может потребовать отдельного подсчета голосов. И мы намерены заявить такое требование», — сказал Александр Грезев.

По словам председателя горизбиркома Екатеринбурга Вадима Антошина, средняя явка на досрочку составила чуть выше 5%. «Я думаю, это связано с эпидемической обстановкой — граждане пожелали снизить риски для здоровья и проголосовали досрочно. Если наблюдатели заявят требование об отдельном подсчете голосов, такой подсчет будет произведен», — прокомментировал председатель избиркома.

Согласно требованиям Избирательного кодекса РФ, при явке на досрочное голосование свыше 1% может быть инициирован отдельный подсчет голосов. Досрочка прошла в период с 11 по 21 ноября. Явка на довыборы в Екатеринбурге в основной день голосования 22 ноября на 10.00 составила 2770 человек в округе №3 (5,37%), 3531 человек в округе №9 (6,09%).

Как писало URA.RU, городские власти предписали екатеринбургским бюджетникам проголосовать досрочно и отчитаться об этом перед кураторами выборов.В областном центре выбирают депутатов гордумы по округу №3 (вместо отправленного в места заключения Олега Кагилева) и округу №9 (вместо умершей Елены Дерягиной). Перед городскими чиновниками стоит задача обеспечить победу единороссам Антону Швалеву (№3) и Виталию Чачину (№9).