21 ноября 2020
20 ноября 2020

Глава района Екатеринбурга обошел коллегу в выборной гонке

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация шатров для голосования за поправки в Конституцию РФ. Екатеринбург, ноженко дмитрий, русинов владимир
Дмитрий Ноженко (слева) продемонстрировал более высокий процент мобилизации избирателей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Довыборы в думу Екатеринбурга

На довыборах в Екатеринбургскую гордуму подвели промежуточные итоги по явке избирателей. Как сообщили URA.RU в городской избирательной комиссии, на 12.00 явка в избирательном округе №3 составила 6,03% (3110 проголосовавших), в избирательном округе №9 — 6,77% (3925 проголосовавших). Собеседники агентства отмечают, что глава Ленинского района Дмитрий Ноженко лидирует в негласном соревновании с главой Верх-Исетского Андреем Морозовым.

«Явка практически совпадает с показателями довыборов в городскую думу, которые мы проводили по двум округам в 2017 году. Правда, там были другие территории: Кировский и Орджоникидзевский район, По округу №8 в Кировском районе даже цифра совпадает — 6,03%. В округе №14 (в орджоникидзевском) было побольше — 8,6%», — рассказал председатель горизбиркома Вадим Антошин.

Таким образом, глава Ленинского района Дмитрий Ноженко демонстрирует более высокий мобилизационный ресурс, чем его коллега из Верх-Исетского Андрей Морозов. В областном центре выбирают депутатов гордумы по округу №3 (вместо осужденного по коррупционной статье Олега Кагилева) и округу №9 (вместо умершей Елены Дерягиной). Городским чиновникам поставлена задача обеспечить победу единороссов Виталия Чачина и Антона Швалева.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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