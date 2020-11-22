Россиянам начнут отключать электричество и воду за долги по ЖКХ

Со следующего года за долги по ЖКХ будут штрафовать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В 2021 году россиянам начнут отключать воду и электричество за неуплату по счетам. Такое мнение выразила эксперт в области ЖКХ и сопредседатель некоммерческого партнерства «Управдом» Евгения Юнисова, комментируя отмену моратория на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату.

Ранее эксперты по ЖКХ предупредили, что в России в 2021 году коммунальные услуги подорожают более чем на 4%. Помимо этого, в следующем году прекращается мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату.

«Не исключено, что меры по отключению водоснабжения и электроснабжения управляющими организациями будут применяться к должникам. Теперь из-за отмены моратория отключать услуги ЖКХ можно за долги от трех и более месяцев», — рассказала она.

Также эксперт отметила, что за год в России суммарно увеличился долг по услугам ЖКХ из-за моратория на начисление пени, введенного в апреле 2020 года из-за коронавируса, из-за просрочки платежей. Потребители расслабились, и задолженность увеличилась, считает Юнисова. Кроме того, большинство управляющих организаций не имеет большого запаса прочности и финансовой устойчивости, чтобы рассчитываться своими средствами за должников.

До конца года субсидии на оплату коммунальных услуг будут предоставляться в полном объеме, напоминает РАПСИ . Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о снижении платы за некачественные услуги ЖКХ, об этом сообщает «Национальная служба новостей».