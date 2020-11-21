Итоги довыборов в думу Екатеринбурга подведут через несколько часов Фото: Анна Майорова © URA.RU

На довыборах в гордуму Екатеринбурга могут скупать голоса в пользу определенных кандидатов. По словам Владислава Постникова (округ №3, Верх-Исетский район, «Яблоко»), рядом с одним из избирательных участков молодой человек предлагал по 500 рублей за поддержку коммунистки Ольги Прожериной. А представитель штаба одного из кандидатов в Ленинском районе (округ №9) на условиях анонимности заявил о скупке голосов за «Единую Россию».

«У школы №11 (избирательный участок №1262) паренек лет 17-19 предлагал 500 рублей за голос за Прожерину. Только хотели сделать „контрольную закупку“, но на него начал бычить крепкого телосложения мужчина (предположительно, от [единоросса Антона] Швалева) и отжал все деньги. Закупка не состоялась», — написал Постников в Facebook.

Сама Ольга Прожерина рассказала, что с молодым человеком, которому оказалось 15 лет, уже поговорила полиция. «Нам тоже поступила такая информация. [На место] подбежал наш наблюдатель, задал [молодому человеку] вопрос, что он здесь делает, на что тот ответил, что „он тут ходит спрашивает“. Кроме того, сотрудник полиции, который этого мальчика поймал, передал, что парень, по его словам, „агитирует за мужчину“. Никаких денег никому он не предлагал, он спрашивал, кто за кого голосовал. Это провокация против меня, не более того», — сказала URA.RU Прожерина. Она также добавила, что намерена обратиться в МВД и в суд с иском о клевете. «Сообщения о том, что якобы в мою пользу скупаются голоса, „Яблоко“ распространяет последние несколько дней», — объяснила кандидат.

По словам источника, на фото — скупщики голосов в Ленинском районе Фото: читатель URA.RU

Как сообщили агентству на условиях анонимности, в округе №9 голоса якобы скупаются рядом с метро Чкаловская. «Стоят люди с какими-то списками. Предлагают по 350 рублей за [единоросса Виталия] Чачина», — заявили агентству. В штабе Чачина корреспонденту сказали, что «этим не занимаются». «Любые сигналы просим сразу направлять в правоохранительные органы», — заявили там.

Председатель горизбиркома Вадим Антошин отметил, что жалобы на скупку голосов в комиссию пока не поступали. Избирательные участки на довыборах в гордуму Екатеринбурга закроются в 20 часов.