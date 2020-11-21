Несколько микрорайонов Екатеринбурга остались без горячей и холодной воды. Читатели URA.RU сообщают, что водоснабжения нет в Пионерском микрорайоне, на Синих Камнях, а также в Ленинском районе города.
«Воды на Блюхера нет с 12:00, ни холодной, ни горячей. В 19:00 так и не появилась. Видимо, авария нешуточная», — рассказала читательница, живущая в Пионерском микрорайоне. У екатеринбуржцев, проживающих возле ТЦ «Парк-Хаус», из кранов льется только кипяток. По словам жителей города, цены на пятилитровые бутылки с водой в ближайших магазинах уже поднялись до 100 рублей.
«В микрорайоне с 11 часов утра нет холодной воды из-за аварии на Водоканале! В домах, где горячая вода готовится из холодной, нет никакой воды уже больше 4 часов!» — написал URA.RU читатель, живущий на Синих Камнях.
Пользователи Facebook пишут, что время устранения аварии уже дважды откладывали. «Пробиты уже два дедлайна. Первый был в 14:30, второй в 18:30. Боюсь, ждать еще долго», — написал журналист Максим Путинцев.
На момент подготовки публикации URA.RU не удалось дозвониться до диспетчерской МУП «Водоканал» — при наборе номера были слышны только короткие гудки. По телефонам пресс-службы, указанным на сайте организации, никто не брал трубку.
Обновлено в 20:10 (уральское время): екатеринбуржцы, живущие в Пионерском микрорайоне, сообщают, что авария устранена. Из кранов пошла и горячая, и холодная вода.
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