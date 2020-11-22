Если Украина решится на прорыв в Донбассе по образу Карабаха, это будет лучший исход для России, которая, наконец, сможет «развязать руки», считает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Действия президента России Владимира Путина в карабахском конфликте заставили «остолбенеть» все руководство Украины. Такое мнение выразил политолог Евгений Сатановский.

По его словам, на протяжении несколько последних месяцев Украина активно продвигала силовой сценарий решения проблемы Донбасса и Крыма. В качестве доказательства серьезности своих намерений Киев провел совместные учения с НАТО, в том числе с отработкой ядерного удара по России и высадкой британского десанта. Вместе с этим, как отметил Сатановский, у Украины наметилось «бурное танго» с Анкарой по поводу военного сотрудничества. Однако события в Нагорном Карабахе изменили ситуацию.

«На Украине карабахский конфликт вызвал остолбенение военно-политического руководства. Потому что внезапно там возникла крупная российская военная группировка. Она возникла внезапно для всех, включая Эрдогана, возникла без столкновений с Турцией, а блок НАТО не успел даже сказать „мяу“», — сказал Сатановский в эфире «Вести FM». Эксперт отметил, что если Украина решится на прорыв в Донбассе по образу Карабаха, это будет лучший исход для России, которая, наконец, сможет «развязать руки». Политолог заявил, что в отношении решения проблемы с Киевом он лично придерживается самых жестких взглядов и считает, что пойти на этот шаг Москве следовало еще в 2014 году, захватив все левобережье страны и соседнее Приднестровье.

Бои в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в провокациях и начали активные боевые действия. 10 ноября стороны, совместно с Россией, подписали договор о прекращении огня, напоминает агентство Nation News. Позднее в Карабах прибыли российские миротворцы.