Российские миротворческие войска вошли в Степанакерт

Российский миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады вошел в Степанакерт — столицу Нагорного Карабаха. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
«Сегодня, 12 ноября, передовые подразделения российского миротворческого контингента приступили к выполнению задач по контролю за выполнением договоренностей о прекращении огня и боевых действий на территории Нагорного Карабаха. Режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения», — приводит РИА «Новости» слова генерал-майора. По его словам, вдоль линии соприкосновения сторон в Карабахе и Лачинском коридоре развернуты десять наблюдательных постов, четыре из которых находятся в зоне ответственности «Юг».
Ранее Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Сразу после этого на улицы Еревана вышли сотни недовольных жителей с требованием отставки премьер-министра, а российские миротворцы выдвинулись в район выполнения миссии. В общей сложности, как напоминает RT, в зону конфликта будут переброшены 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и спецтехники.
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