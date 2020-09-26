26 сентября 2020

В Карабахе начались военные действия. Срочное заявление премьера Армении

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Азербайджанские военные атакуют в направлении Карабаха (Архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил о начале войны с Азербайджаном. По словам политика, вооруженные силы противника атакуют в направлении Нагорного Карабаха.

«Враг начал атаку на Арцах (непризнанная республика Нагорного Карабаха, — прим. ред.). Армия обороны успешно столкнулась с нападением. Ситуация находится в оперативном развитии, информация будет сообщена при необходимости», — написал Пашинян в своем Facebook.

Премьер попросил армян доверять только официальным СМИ и быть начеку. Также Пашинян заявил об уверенности в победе своей страны.

Нагорный Карабах — непризнанная республика в восточной части Армянского нагорья. Однако согласно административно-территориальному делению Азербайджана находится на его территории. 21 июня аналитик Садат Гулиев уже предсказывал начало открытого конфликта в Карабахе из-за ухудшения отношений Армении и Азербайджана.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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