До 35 российских банков могут лишиться лицензии в 2021 году

Восстановление прибыли российских банков до прошлогоднего уровня займет около года. За это время лицензии могут лишиться до 35 кредитных организаций. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».
«В следующие 12 месяцев (с октября по октябрь) более 9% игроков, или порядка 35 кредитных организаций, будут находиться в зоне повышенного риска», — пишет «Коммерсант». Эксперты отмечают, что в текущей обстановке не наблюдается улучшения среднего значения качества по банковскому сектору или хотя бы точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам кредитных организаций. Текущий запас прочности банков остается под риском, отметили в агентстве. Эксперты утверждают, что восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018—2019 годов откладывается не менее чем на год.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала финансовые организации списать невозвратные кредиты россиян. По ее словам, подобные долги портят имидж банков и снижают к ним доверие инвесторов. Однако финансовый аналитик Максим Кривелевич заявил, что оплатить невозвратные кредиты россиян без ущерба способен лишь Сбербанк.