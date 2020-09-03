03 сентября 2020

Назван банк, который может списать все долги россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт depositphotos.com, кредиты, долги
Списание невозвратных кредитов для большинства банков может обернуться большими проблемами Фото: depositphotos.com
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Экономический кризис 2020

Оплатить все невозвратные кредиты россиян без ущерба для собственной деятельности способен только Сбербанк. Для остальных финансовых организаций подобный ход грозит существенными проблемами, вплоть до банкротства. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился финансовый аналитик Максим Кривелевич.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала финансовые организации списать невозвратные кредиты россиян. По ее словам, подобные долги портят имидж банков и снижают к ним доверие инвесторов.

Кривелевич подчеркнул, что многие банки живут за счет штрафов, недоимок и пеней заемщиков. В случае если подобные долги списываются, у финансовой организации не остается средств на выплаты вкладчикам.

«Одно дело Сбербанк, у которого прибыли столько, что он может выкупить все долги по всей стране и не париться сильно. У них даже премиальный фонд не пострадает. А есть куча банков, для которых взять и прекратить добывать деньги с проблемных заемщиков означает закрытие», — заявил эксперт.

По мнению эксперта, сам Центробанк не готов финансировать списание невозвратных кредитов. «Если государство говорит, что выкупит эти долги, то проблем нет. В противном случае, это похоже на недавние каникулы за счет работодателя. То же самое — „вы своим людям должны платить зарплату и нас не волнует откуда“», — добавил экономист.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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