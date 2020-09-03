Назван банк, который может списать все долги россиян

Оплатить все невозвратные кредиты россиян без ущерба для собственной деятельности способен только Сбербанк. Для остальных финансовых организаций подобный ход грозит существенными проблемами, вплоть до банкротства. Таким мнением в разговоре с URA.RU поделился финансовый аналитик Максим Кривелевич.
Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала финансовые организации списать невозвратные кредиты россиян. По ее словам, подобные долги портят имидж банков и снижают к ним доверие инвесторов.
Кривелевич подчеркнул, что многие банки живут за счет штрафов, недоимок и пеней заемщиков. В случае если подобные долги списываются, у финансовой организации не остается средств на выплаты вкладчикам.
«Одно дело Сбербанк, у которого прибыли столько, что он может выкупить все долги по всей стране и не париться сильно. У них даже премиальный фонд не пострадает. А есть куча банков, для которых взять и прекратить добывать деньги с проблемных заемщиков означает закрытие», — заявил эксперт.
По мнению эксперта, сам Центробанк не готов финансировать списание невозвратных кредитов. «Если государство говорит, что выкупит эти долги, то проблем нет. В противном случае, это похоже на недавние каникулы за счет работодателя. То же самое — „вы своим людям должны платить зарплату и нас не волнует откуда“», — добавил экономист.
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