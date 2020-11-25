В Челябинской области госпитализируют все новых и новых больных с COVID Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области, по данным на 25 ноября, зафиксирован 241 случай заражения коронавирусом за сутки (накануне было 228, до этого — 223), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом третьи сутки подряд в области умирает по девять пациентов с COVID-19.

«С начала пандемии произошло 25 306 случаев заражения, сейчас госпитализированы 7 788 южноуральцев. Скончались девять человек. Четыре мужчины в возрасте 55, 57, 62 и 65 лет, а также 81-летняя женщина непосредственно от ковидной пневмонии. Для пациентов в возрасте 67 и 73 лет, а также 68-ми и 92-летней женщины коронавирусная инфекция осложнила тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 34 человека, с начала пандемии — 16 650 жителей области.

До конца года в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Уже начался поэтапный запуск новых ограничений: в заведениях запрещены танцевальные, музыкальные и развлекательные программы, с 1 декабря и до 10 января 2021 года ресторанам и кафе запрещено работать по ночам — с 23:00 и до шести часов утра.