Как и в Москве, челябинские заведения не смогут работать после одиннадцати часов вечера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

С 1 декабря кафе и рестораны в Челябинской области не смогут работать после 23:00. Запрет распространяется на новогодние праздники и рождественские каникулы. Соответствующее решение принял 19 ноября губернатор Алексей Текслер.

«С 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года запрещается обслуживание посетителей в ночное время — с 23:00 до 06:00 — в заведениях общественного питания: ресторанах, кафе, барах и других», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства области. Благодаря этому заведения сферы услуг смогут заранее подготовиться к проведению новогодних праздников и соответствующим образом ориентировать клиентов. При этом заведения общепита смогут продолжить работать в формате «на вынос» или с доставкой на дом.

Планы властей вернуть ряд коронавирусных запретов при ухудшении эпидемической ситуации глава региона озвучил 12 ноября. Помимо ограничения на работу заведений общественного питания, они включают переход на дистанционное обучение студентов и школьников, полный запрет массовых мероприятий, а также уменьшение продаж билетов в залы кинотеатров и театров. Действующий в регионе режим повышенной готовности в конце прошлой недели был продлен сразу до 27 декабря.