Челябинский губернатор ужесточил ограничения по коронавирусу

Алексей Текслер (слева) принял решение о новых ограничениях из-за пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В Челябинской области вводится запрет на проведение развлекательных и зрелищных мероприятий в заведениях общественного питания, а также новые ограничения на проведение концертных программ. Соответствующее распоряжение 19 ноября подписал губернатор региона Алексей Текслер.

«Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, в том числе дискотек, музыкальных представлений и танцевальных программ», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства области.

Новые ограничения коснутся также концертных мероприятий. «Проведение концертов с участием зрителей разрешается только при условии согласования с министерством культуры Челябинской области и с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора», — пояснили также в пресс-службе.

Заболеваемость коронавирусом в регионе к 19 ноября достигла 219 случаев в сутки — абсолютным пиком с начала пандемии пока остаются 258 зараженных по итогам дня. Глава региона 12 ноября озвучил план во введению более жестких ограничений по целому ряду направлений, включая описанные выше. Не задействованным из них пока остается перевод учащихся всех учебных заведений на дистанционное обучение.