В ХМАО поставлен новый антирекорд по коронавирусу

В ХМАО медики оценивают состояние 167 пациентов, заболевших коронавирусом, как тяжелое. Месяц назад больных, тяжело переносящих коронавирус, было 109. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID.
«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 202 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. Состояние 167 пациентов тяжелое, 123 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Коэффициент распространения инфекции — 0,99», — публикует обновленные данные оперштаб. По городам и районам число заболевших распределилось следующим образом:
- Нижневартовск — 31;
- Сургут — 29;
- Ханты-Мансийск — 21;
- Нягань — 14;
- Советский район — 14;
- Нефтеюганск — 9;
- Мегион — 9;
- Югорск — 9;
- Сургутский район — 8;
- Пыть-Ях — 8;
- Урай — 7;
- Октябрьский район — 7;
- Когалым — 6;
- Ханты-Мансийский район — 5;
- Покачи — 5;
- Кондинский район — 5;
- Радужный — 4;
- Лангепас — 3;
- Белоярский район — 3;
- Березовский район — 3;
- Нефтеюганский район — 1.
На момент выявления у 93 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 103 зафиксирована пневмония, у 6 человек — бессимптомное течение болезни. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составило 128,31%. За весь период пандемии от COVID-19 в округе умер 381 человек (7 человек за сутки). За сутки излечились 185 человек, за весь период пандемии — 28 153 югорчанина.
Ранее URA.RU писало, что для борьбы с коронавирусом власти ХМАО продлят карантин до 15 января. Также губернатор введет дополнительные ограничения.
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