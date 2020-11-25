25 ноября 2020
24 ноября 2020

В ХМАО поставлен новый антирекорд по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дезинфекция общественного транспорта в Екатеринбурге во время пандемии коронавируса COVID-19, транспорт, троллейбус, защитный костюм, эпидемия, дезинфекция, екатеринбург , санитарная обработка, covid-19, коронавирус, covid, пандемия коронавируса, медицинский костюм
В ХМАО зафиксирован рост пациентов, тяжело переносящих коронавирус Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В ХМАО медики оценивают состояние 167 пациентов, заболевших коронавирусом, как тяжелое. Месяц назад больных, тяжело переносящих коронавирус, было 109. Об этом URA.RU рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с COVID.

«За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 202 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете. Состояние 167 пациентов тяжелое, 123 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Коэффициент распространения инфекции — 0,99», — публикует обновленные данные оперштаб. По городам и районам число заболевших распределилось следующим образом:

  • Нижневартовск — 31;
  • Сургут — 29;
  • Ханты-Мансийск — 21;
  • Нягань — 14;
  • Советский район — 14;
  • Нефтеюганск — 9;
  • Мегион — 9;
  • Югорск — 9;
  • Сургутский район — 8;
  • Пыть-Ях — 8;
  • Урай — 7;
  • Октябрьский район — 7;
  • Когалым — 6;
  • Ханты-Мансийский район — 5;
  • Покачи — 5;
  • Кондинский район — 5;
  • Радужный — 4;
  • Лангепас — 3;
  • Белоярский район — 3;
  • Березовский район — 3;
  • Нефтеюганский район — 1.

На момент выявления у 93 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 103 зафиксирована пневмония, у 6 человек — бессимптомное течение болезни. Наличие свободного коечного фонда с учетом запланированных к развертыванию составило 128,31%. За весь период пандемии от COVID-19 в округе умер 381 человек (7 человек за сутки). За сутки излечились 185 человек, за весь период пандемии — 28 153 югорчанина.

Ранее URA.RU писало, что для борьбы с коронавирусом власти ХМАО продлят карантин до 15 января. Также губернатор введет дополнительные ограничения.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...