Экономист: на что государство тратит замороженные пенсии россиян

Антон Любич считает, что в России не станут сокращать государственные расходы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Заморозка накопительной части пенсии россиян стала способом для погашения государственных расходов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился экономист Антон Любич.

«Надо чем-то закрывать дыру в расходах. Либо поднимать налоги, либо удерживать накопительную пенсию. Сокращать расходы? На армию? На это никто не пойдет. Можно еще развивать экономику, но это долго и скучно», — сказал Любич. Экономист подчеркнул, что замороженная часть пенсий не поступает на счета граждан и долг перед ними только растет. По мнению специалиста, задолженность могут закрыть пенсионными баллами, которые позднее обесценятся. Любич объяснил, что россияне теряют столько денег, сколько экономит государственный бюджет.

Накопительные пенсии для граждан России «заморозят» до 2024 года. Это поможет сэкономить в бюджете в 2023 году 669,3 млрд рублей. Предложение поддержал комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, передает «Национальная служба новостей». С выплат работающих граждан продолжат платить пенсии пожилым россиянам. Ранее такой порядок установили до 2022 года.