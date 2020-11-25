В Свердловской области растет число тяжелобольных коронавирусом

В Свердловской области 25 ноября зарегистрировано 388 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. При этом рекордно высоким оказалось число тяжело больных — 569 человек. Данный показатель значительно вырос буквально за неделю — тогда 372 человека тяжело переносили болезнь.
«Состояние 569 госпитализированных оценивается как тяжелое, 334 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 214 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением минздрава региона), составляет 956, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга), — 2 388», — уточнили в штабе.
По официальным данным, за сутки в области умерло десять человек, зараженных коронавирусом. Общее число смертельных случаев — 980. Выздоровел 401 человек. Общее число выписанных достигло 36 580. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразилось 44 384 жителей региона.
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