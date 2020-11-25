25 ноября 2020
24 ноября 2020

В Свердловской области растет число тяжелобольных коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скорая помощь в 40 ГКБ в Коммунарке. Москва, инвалид, пенсионерка, старушка, каталка, старики, приемный покой, медики, врачи, бабушка, скорая помощь, санитары, врач, больница, инвалидное кресло, фельдшер, доктор, коронавирус, covid, ковид, лежачий больной
Растет число больных с осложнениями Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Свердловской области 25 ноября зарегистрировано 388 новых случаев COVID-19, сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. При этом рекордно высоким оказалось число тяжело больных — 569 человек. Данный показатель значительно вырос буквально за неделю — тогда 372 человека тяжело переносили болезнь.

«Состояние 569 госпитализированных оценивается как тяжелое, 334 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 214 — на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в государственные больницы (находящиеся под управлением минздрава региона), составляет 956, проходящих лечение в муниципальных больницах (находящихся под управлением Горздрава Екатеринбурга), — 2 388», — уточнили в штабе.

По официальным данным, за сутки в области умерло десять человек, зараженных коронавирусом. Общее число смертельных случаев — 980. Выздоровел 401 человек. Общее число выписанных достигло 36 580. Всего с начала эпидемии коронавирусом заразилось 44 384 жителей региона.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...