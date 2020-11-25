Мэру из ЯНАО, ушедшему в окружное правительство, нашли замену

Марина Трескова сменила Александра Подорогу в Совете муниципальных образований Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В ЯНАО определились с должностью председателя «Совета муниципальных образований», остававшейся незанятой после перехода главы Муравленко Александра Подороги на пост заместителя губернатора округа. Новым председателем ассоциации избрана глава Лабытнанги Марина Трескова, сообщили представители ассоциации на официальном сайте.

«Новым председателем ассоциации „Совет муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа“ единогласным решением избрана глава города Лабытнанги Марина Трескова, — говорится в сообщении. — На этом посту она сменила Александра Подорогу, экс-главу города Муравленко, который в сентябре текущего года был назначен заместителем губернатора ЯНАО». Градоначальница выразила надежду, что совет останется площадкой, где обсуждаются стратегические задачи развития межмуниципального сотрудничества, обобщается и транслируется лучший опыт развития жизнедеятельности городов и районов.

Заседание совета прошло в обновленном составе, так как в течение года в пяти муниципальных образованиях сменились главы. При этом сам совет сократился практически вдвое с 55 до 33 членов: это связано с муниципальной реформой трех районов — Пуровского, Надымского и Тазовского. Во вновь избранный состав президиума совета вошли Алексей Титовский (Салехард), Андрей Воронов (Новый Уренгой), Дмитрий Жаромских (Надымский район) и Иван Сакал (Приуральский район).

Совет является некоммерческой организацией, включающей все ямальские муниципалитеты. Она была создана в 2006 году для защиты интересов населения городов и поселков, а также координации органов местного самоуправления.