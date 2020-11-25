В тобольском психоневрологическом диспансере пациента избили до состояния комы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Тобольске разгорается скандал вокруг психоневрологического диспансера. Отец одного из пациентов рассказал, что пока его сын находился на обследовании, молодого человека сильно избили. Под постом мужчины в соцсети «ВКонтакте» появились и другие подробности того, чем для пациентов оборачивается лечение в учреждении.

«Привез физически здорового сына на обследование. Положили на месяц. Забили тревогу, когда, на возвращенных полотенцах обнаружили кровь. Приехали забирать уже со скандалом! Вывели его избитого, ни на что не реагирующего. В областной больнице экстренно провели операцию. Переломы 14 ребер, поражение селезенки, жидкость во внутренних органах, неизвестное психотропное вещество в крови. Пролежал около недели в коме», — рассказал отец пострадавшего Нуритдин Бекшенев в группе «Типичный Тобольск». По его словам, сына избил другой пациент учреждения — 17-летний подросток.

В комментариях к записи своим опытом взаимодействия с тобольским диспансером поделились и другие жители. «Родственник там лежал, в коме перевели в третью областную, умер», — написала Татьяна Мальцева. «Там много тех, кто косит от армии или от уголовной ответственности. По сути, они здоровые, поэтому позволяют себе издеваться над больными инвалидами», — рассказал Владислав Никитин.

Получить комментарий в тобольском психоневрологическом диспансере URA.RU не удалось — главврач была занята. Агентство направило официальный запрос в департамент здравоохранения области.