25 ноября 2020

Ильич из Little Big запустил челлендж с самим собой в Instargam. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление группы
Подписчики Ильи Прусикина размещают видео с его танцующей 3D-фигуркой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Instargam набирает популярность новый челлендж, который запустил лидер группы Little Big Илья Прусикин (Ильич). Поклонники артиста размещают в социальной сети видео с его танцующей 3D-фигуркой и просят прекратить плясать.

24 ноября Ильич разместил у себя в сторис видео, где в разных местах танцует его компьютерная модель. Артист разозлился на свой виртуальный образ. «Прекрати пожалуйста. Ты нормальный человек? Что ты тут танцуешь? Мы разговариваем! Да, ты лучше меня! У тебя хорошее тело, красивый торс», — обратился к своей фигурке музыкант.

После этого подписчики стали размещать аналогичные видео, где изображение Ильича танцует в разных локациях: в больнице, ванной, на планшете и на кухне. «Вы посмотрите — что это такое? Илья, хватит ходить по моим пельменям. Людям же еще есть», — сказал один из подписчиков артиста.

В комментариях к роликам с участием виртуального Ильича пользователи сравнили его с персонажем из игры The Sims. А некоторые в шутку написали, что не могут отличить компьютерного артиста от настоящего.

В начале ноября Little Big выпустила новогодний клип на песню «S*ck My D*ck 2020». В видео музыканты выразили свою ненависть к 2020 году.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...