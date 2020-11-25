В Instargam набирает популярность новый челлендж, который запустил лидер группы Little Big Илья Прусикин (Ильич). Поклонники артиста размещают в социальной сети видео с его танцующей 3D-фигуркой и просят прекратить плясать.
24 ноября Ильич разместил у себя в сторис видео, где в разных местах танцует его компьютерная модель. Артист разозлился на свой виртуальный образ. «Прекрати пожалуйста. Ты нормальный человек? Что ты тут танцуешь? Мы разговариваем! Да, ты лучше меня! У тебя хорошее тело, красивый торс», — обратился к своей фигурке музыкант.
После этого подписчики стали размещать аналогичные видео, где изображение Ильича танцует в разных локациях: в больнице, ванной, на планшете и на кухне. «Вы посмотрите — что это такое? Илья, хватит ходить по моим пельменям. Людям же еще есть», — сказал один из подписчиков артиста.
В комментариях к роликам с участием виртуального Ильича пользователи сравнили его с персонажем из игры The Sims. А некоторые в шутку написали, что не могут отличить компьютерного артиста от настоящего.
В начале ноября Little Big
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