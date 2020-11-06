Группа Little Big выпустила новогодний клип на песню «S*ck My D*ck 2020». Видео опубликовано на youtube-канале музыкантов.
«2020 год погибнет от гриппа, да. <…> Страх заразиться микробами», — поет группа. Также они прощаются с 2020 годом.
На видео солистка Little Big Софья Таюрская украшает ель игрушками в виде коронавируса. Санта-Клаус, роль которого исполняет юморист Гарик Харламов дарит гостям подарки в виде лесных пожаров и извержения вулкана. Комик Александр Гудков получает автомат, а Данила Поперечный полицейский щит с дубинкой. Главным угощением праздника становится летучая мышь, а вместо шампанского они пьют «Новичок». В конце видео Харламов взрывает бомбу в квартире, а все участника праздника радуются. В съемках клипа также приняли участие зарубежные артисты Tommy Cash, Oliver Tree, Ghostemane, Carnage и Finch Asozial.
Ранее группа показывала отрывок видео в Instagram. Уже тогда пользователи соцсетей окрестили песню гимном 2020 года.
Подписывайтесь на URA.RU в