Little Big в новом клипе выразили ненависть к 2020 году. «Новичок», полицейская дубинка

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Выступление группы
Группа Little Big выпустила новогодний клип Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Группа Little Big выпустила новогодний клип на песню «S*ck My D*ck 2020». Видео опубликовано на youtube-канале музыкантов.

«2020 год погибнет от гриппа, да. <…> Страх заразиться микробами», — поет группа. Также они прощаются с 2020 годом.

На видео солистка Little Big Софья Таюрская украшает ель игрушками в виде коронавируса. Санта-Клаус, роль которого исполняет юморист Гарик Харламов дарит гостям подарки в виде лесных пожаров и извержения вулкана. Комик Александр Гудков получает автомат, а Данила Поперечный полицейский щит с дубинкой. Главным угощением праздника становится летучая мышь, а вместо шампанского они пьют «Новичок». В конце видео Харламов взрывает бомбу в квартире, а все участника праздника радуются. В съемках клипа также приняли участие зарубежные артисты Tommy Cash, Oliver Tree, Ghostemane, Carnage и Finch Asozial.

Ранее группа показывала отрывок видео в Instagram. Уже тогда пользователи соцсетей окрестили песню гимном 2020 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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