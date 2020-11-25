25 ноября 2020

«Яндекс» представил новую умную колонку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Интернет-приложения. Екатеринбург, ноутбук, интернет, яндекс, поисковая система, поисковик
Колонка будет оснащена экраном Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Яндекс» представил новую умную колонку «Станция.Max». Ее презентовали на ежегодной конференции компании YaC.

«Предзаказ стартует сегодня и с первого декабря мы официально начинаем продажи», — рассказал руководитель направления по голосовому помощнику «Алиса» Андрей Законов. «Станция.Max» будет доступна в черном, белом, красном и синим цвете, пишет RNS.

От предыдущей версии колонка будет отличаться более качественным звуком. Она оснащена пятью динамиками. Ее общая мощность составляет 65 Вт. Подсветка LED-экрана станции подстраивается под окружающее освещение. С его помощью голосовой помощник «Алиса» будет дополнять ответы на вопросы и выражать эмоции. Колонку можно синхронизировать с «Яндекс Станцией» и Яндекс Станцией Мини».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...