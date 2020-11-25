«Яндекс» представил новую умную колонку «Станция.Max». Ее презентовали на ежегодной конференции компании YaC.
«Предзаказ стартует сегодня и с первого декабря мы официально начинаем продажи», — рассказал руководитель направления по голосовому помощнику «Алиса» Андрей Законов. «Станция.Max» будет доступна в черном, белом, красном и синим цвете, пишет
От предыдущей версии колонка будет отличаться более качественным звуком. Она оснащена пятью динамиками. Ее общая мощность составляет 65 Вт. Подсветка LED-экрана станции подстраивается под окружающее освещение. С его помощью голосовой помощник «Алиса» будет дополнять ответы на вопросы и выражать эмоции. Колонку можно синхронизировать с «Яндекс Станцией» и Яндекс Станцией Мини».
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