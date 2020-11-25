Соперником Андрея Альшевских (слева) может стать Евгений Ройзман Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Депутат Госдумы Андрей Альшевских, представляющий в парламенте Свердловскую область, баллотируется на переизбрание в 2021 году, сообщил источник URA.RU во властных структурах и подтвердил инсайдер в свердловской «Единой России». По предварительной информации, соперником Альшевских на выборах может стать экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.

«Альшевских согласован управлением внутренней политики [администрации президента РФ], он будет участвовать в выборах-2021. Как вариант — против него пойдет Ройзман», — поделился инсайдер. «Своей работой Альшевских доказал, что достоин быть переизбранным», — заявил инсайдер в «ЕР». На момент публикации Альшевских не ответил на звонок корреспондента и сообщение в мессенджере.

Ранее URA.RU писало о неочевидности такого сценария. Социологические исследования показывали, что Альшевских будет иметь низкие шансы на продление депутатских полномочий, если против него действительно выдвинется Ройзман. По данным агентства, по популярности Альшевских отставал от бывшего мэра в семь раз, а антирейтинг Альшевских был втрое выше его рейтинга.

В разговоре с URA.RU Евгений Ройзман подтвердил, что рассматривает для себя возможность выдвижения в ГД: «Если я пойду и меня зарегистрируют, я выиграю. Проблема заключается в том, что они [власти] это знают так же, как и я. Я никуда не тороплюсь. Когда я пойду [в Госдуму], все об этом узнают от меня», — сказал политик. Он также отметил, что для него более предпочтительным является Орджоникидзевский округ, «потому что он там родился и вырос». «Но я могу пойти по любому другому округу, в который входит часть Екатеринбурга», — добавил Ройзман. Кроме того, экс-мэр поделился, что уже несколько партий пытались вступить в переговоры с ним, но он «не понимает, как связываться с партиями, и доверия у него ни к кому особо нет».

В 2016 году Альшевских избрался в Госдуму по округу №168. В него входят Верх-Исетский, Железнодорожный и Ленинский районы Екатеринбурга, а также Верхняя Пышма и Среднеуральск.

Обновлено в 19:13: В четвертый абзац добавлен комментарий Ройзмана.