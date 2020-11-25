25 ноября 2020
24 ноября 2020

В Челябинске от коронавируса умерла учительница

© Служба новостей «URA.RU»
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Свеча памяти. Челябинск., свеча
Коллектив школы №92 вместе с учениками выражают соболезнования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В школе №92 Челябинска умерла от коронавируса учительница математики Раиса Бастракова. Информацию URA.RU подтвердили в администрации учебного заведения.

«Раиса Андреевна долгое время работала у нас учителем математики. Всего она посвятила школе около 60 лет. В последние два года она ушла на заслуженный отдых. По нашим данным, у нее была диагностирована коронавирусная инфекция. Ученики и коллектив школы помнят ее светлым и очень хорошим человеком», — рассказали URA.RU в школе.

По данным наших источников, учительница скончалась 25 ноября ночью. Ей было 82 года. В социальных сетях бывшие ученики Бастраковой выражают соболезнования всем родным и близким педагога.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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