В Челябинске от коронавируса умерла учительница

Коллектив школы №92 вместе с учениками выражают соболезнования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В школе №92 Челябинска умерла от коронавируса учительница математики Раиса Бастракова. Информацию URA.RU подтвердили в администрации учебного заведения.

«Раиса Андреевна долгое время работала у нас учителем математики. Всего она посвятила школе около 60 лет. В последние два года она ушла на заслуженный отдых. По нашим данным, у нее была диагностирована коронавирусная инфекция. Ученики и коллектив школы помнят ее светлым и очень хорошим человеком», — рассказали URA.RU в школе.

По данным наших источников, учительница скончалась 25 ноября ночью. Ей было 82 года. В социальных сетях бывшие ученики Бастраковой выражают соболезнования всем родным и близким педагога.