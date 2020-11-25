Бизнесмену из Екатеринбурга, 44-летнему Александру Калинину предъявили обвинение из-из дезинфицирующего средства ANTISEPT’S, после употребления которого в якутском селе умерли семь человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК.
Бизнесмена обвинили в производстве продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 2 ст. 238 УК РФ). «Для изготовления антисептика предприниматель применял заведомо непригодное для косметических товаров сырье. Кроме того, обвиняемый с целью сбыта изготовленной продукции неправомерно выдал и использовал официальный документ, который якобы удостоверял соответствие произведенного антисептика требованиям безопасности», — сообщили агентству URA.RU в пресс-службе свердловского СКР.
Следователи продолжают сбор доказательств по уголовному делу. Сысертский районный суд не стал арестовывать Калинина, несмотря на ходатайство следствия об этом, сообщили агентству в пресс-службе Свердловского областного суда. Бизнесмена отпустили из-под стражи в зале суда.
В полиции сообщили, что в настоящий момент изъято порядка 2,5 тысяч литров опасной жидкости по всей Свердловской области. «Представителями МВД на территории муниципальных образований региона проводятся проверки торговых сетей, магазинов, предприятий, рыночных комплексов, киосков, учреждений образования с целью выявления ранее приобретенного жидкого вещества ANTISEPT’S», — рассказал агентству начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее в селе Томтор республики Саха семь человек скончались после распития антисептика, двое находятся в коме. СК республики возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более людям (ст. 109 УК РФ). Выяснилось, что содержание метилового спирта в пробах составляло от 62 до 69% при максимально допустимом значении в 3,5%.
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